السايح يبحث مع رئيس المؤتمر التباوي معوقات الانخراط في العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 03:20 مساء
لقاء السايح مع رئيس المؤتمر التباوي، 13 يوليو 2020، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس المؤتمر التباوي عيسى منصور «المعوقات التي تعترض مشاركة المكونات الثقافية في أي عملية انتخابية مرتقبة في حال أفضت الاتفاقات السياسية إلى أخذ المسار الانتخابي».

وتناول الاجتماع الصعوبات التي تمنع التبو من الانخراط في العملية الانتخابية، وسبل إنجاحها ودراسة المقترحات التي تؤسس لمشاركة فاعلة لجميع مكونات المجتمع الليبي، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأكد اللقاء ضرورة أن تشتمل القوانين الانتخابية على حقوق المكونات، ومناقشة تخصيص مقاعد تضمن تمثيلا واسعا لهم، تعبر من خلالها على تطلعها لبناء دولة الحقوق والمواطنة.

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