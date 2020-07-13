تفعيل منظومة الإنتربول في منافذ معيتيقة ورأس جدير ومصراتة وذهيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 12:02 مساء
اجتماع في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لمناقشة تفعيل منظومة الإنتربول في عدة منافذ، 13 يوليو 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق تفعيل منظومة الإنتربول لضبط المطلوبين في منافذ «معيتيقة، ورأس جدير، ومصراتة، وذهيبة»، غدا الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى تشغيلها فور عودة العمل بهذه المنافذ، على أن تسلم الأجهزة الخاصة بالمنظومة إلى قسم السيطرة بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد اجتماع في هذا الخصوص، بين رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عبدالحميد الغزالي ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، صباح اليوم.

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