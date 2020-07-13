مصادرة سلع منتهية الصلاحية في مزدة

أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال فحصه سلعة بأحد محال مزدة، 13 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

صادر الحرس البلدي فرع مزدة سلعا منتهية الصلاحية، عثر عليها في محال للمواد الغذائية بالبلدية.

جاء ذلك خلال حملة لأفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مزدة، اليوم الإثنين، والتي استهدفت أيضا جزارات ومخابز بنطاق البلدية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سجلت الحملة ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، بالإضافة إلى ضبط ﻤﻮﺍﺩ غﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، وهي ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ إذﻥ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ، وافتقار بعض المحال إلى الشهاﺩﺍﺕ الصحية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن أفراد المركز قدموا لأصحاب المحال ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ المحظوﺭة، ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ، ﻭﺍﻟﺘنبيه ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺼﺤﻴﺔ.

لحوم بثلاجة جزارة في البلدية

دقيق مخزن في أحد مخابز مزدة