«النهر الصناعي»: بدء تدفق المياه من محطة ترهونة إلى طرابلس

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» بدء تدفق المياه من محطة الضخ بترهونة، لتصل إلى شبكة مياه العاصمة طرابلس مساء اليوم الإثنين.

وجاء ذلك بعد إجراء الفنيين التابعين لغرفة التحكم بالشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة من أجل استقرار الكهرباء بالمنظومة «رغم الصعوبات الفنية التي تواجه الشركة»، حسب بيان جهاز النهر الصناعي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والسبت الماضي، قال الجهاز إن التيار الكهربائي عاد إلى الحقول، حيث استقر الجهد بمحطاته، مشيرا إلى أن فرق التشغيل وغرف التحكم بالمنظومة تمكنت من إعادة ضخ المياه لمناطق الاستهلاك.