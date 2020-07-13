لوحات إرشادية للوقاية من كورونا بسبها وبلدية الكفرة تسلم مقرا لعزل المصابين

لوحة إرشادية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في سبها. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

في إطار حملة التوعية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، انتشرت في مدينة سبها لوحات إرشادية للمواطنين. يأتي ذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بالمدينة ووصول الوفيات إلى 25 حالة وفاة.

وفي سياق توفير الرعاية الصحية للمصابين، قام رئيس المجلس التسييري ببلدية الكفرة بتسليم مقر العزل المخصص للمصابين بفيروس كورونا بعد صيانته وتأهيله إلى اللجنة الفرعية الطبية الاستشارية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علي العكنشي رئيس اللجنة الطبية وأعضاء المجلس التسييري، ووكيل الديوان، ومدير المعهد العالي للمهن الشاملة، ومدير ومهندسي مكتب المشروعات بالبلدية.

وخلال الأيام الماضية تكفلت البلدية بدفع تكاليف نقل عينات المسح العشوائي وعددها 209 عينات إلى بنغازي لتضاف إلى عدد من العينات الأخرى التي تولى المجلس دفع تكاليف نقلها.