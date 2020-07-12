دورة تنشيطية حول الأمن الانتخابي في طرابلس

الدورة التنشيطية الأولى حول الأمن الانتخابي. (وزارة الداخلية)

انطلقت صباح اليوم الأحد، بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس، افتتاح الدورة التنشيطية الأولى في مجال «الأمن الانتخابي» التي تستمر على مدى يومين متتاليين، وفق وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة تستهدف عددًا من الضباط من مختلف مديريات الأمن والإدارة.

وأوضحت أن الدورة تأتي في إطار الاستعداد والمساهمة في تنظيم انتخابات المجالس البلدية في الفترة القريبة القادمة ولتوضيح واجبات رجل الشرطة قبل وأثناء العملية الانتخابية والإجراءات المطلوب اتباعها لضمان سيرها في أجواء آمنة وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الانتخاب لضمان سلامة الجميع من خطر وباء كورونا.