افتتاح مقر بلدية العزيزية بحلته الجديدة

مقر بلدية العزيزية. (وزارة الحكم المحلي)

افتتح صباح اليوم الأحد، مقر بلدية العزيزية بحلته الجديدة بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني الذين شاركوا في حفل افتتاح المقر بدعوة من المجلس التسييري للبلدية.

وحضر الافتتاح كل من وكيل شؤون الديوان لوزارة الحكم المحلي المهندس صالح صكلول، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب الإعلام، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما حضر حفل افتتاح المقر الجديد للبلدية رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس، وعدد من مشايخ وأعيان ومسؤولي الأجهزة الأمنية ومختاري المحلات بالبلدية.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن اجتماعا عقده المسؤولون على هامش افتتاح مقر البلدية مع المجلس التسييري وأعيان ومشايخ ومخاتير المحلات، وعدد من الأجهزة الأمنية والحرس البلدي بالمنطقة.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش ما تعانيه منطقة العزيزية بشكل عام وتوفير احتياجاتها لخدمة المواطن واستكمال المشاريع المتعثرة في كافة القطاعات وتحسين الخدمات للمواطن على مستوى الصحة والتعليم وتوفير الوقود والغاز.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي والوفد المرافق أن الوزارة ستكون داعمة كل الأنشطة لتطوير وتحسين الخدمات وتذليل كافة الصعاب.

وأشارت وزارة الحكم المحلي إلى أن مسؤوليها قاموا خلال زيارة بلدية العزيزية بجولة ميدانية داخل المنطقة للوقوف على ما طالها من دمار وتخريب إبان الحرب في طرابلس.