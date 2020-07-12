شفاء 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في مستشفى الهواري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 09:04 مساء
المدير العام لمستشفى الهواري العام بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف. (الإنترنت)

أعلن المدير العام لمستشفى الهواري العام بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، شفاء 19 حالة مصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، من مدينة سبها وبن جواد.

وبحسب مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، فإن الحالات تشمل 15 امرأة وثلاثة رجال وطفلا، وتم شفاؤهم بعد أن قدمت لهم الخدمات الطبية والرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي أثناء تواجدهم بالمستشفى الفترة الماضية.

وتابع العريبي، أن إجمالي حالات الشفاء بالمستشفى ارتفع إلى 41 حالة، كما يتواجد الآن بقسم الإيواء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، مضيقا أن عدد الحالات التي دخلت مستشفى الهواري منذ بدء الجائحة وصل إلى 56 حالة إصابة.

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