البعثة الأممية: مستعدون لتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح إصلاح قطاع الأمن في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 08:42 مساء
جانب من الاجتماع الافتراضي بين مسؤولي البعثة الأممية وداخلية الوفاق لبحث إصلاح القطاع الأمني (موقع البعثة الأممية).

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها بحثت مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني «إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، أمس السبت، شاركت فيه الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، وخبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة، مع وفد من «داخلية الوفاق» برئاسة الوزير فتحي باشاغا ومديري التدريب والمالية والإنتربول، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للبعثة على شبكة الإنترنت.

واتفق المجتمعون على «استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في أبريل 2019»، وأكدوا أن «إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الاقتصادي متصلان».

كل الدعم اللازم لإصلاح القطاع الأمني
وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز «استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية»، مؤكدة على «أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي الدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا».

اقرأ أيضا: باشاغا يبحث مع ويليامز خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني

وأعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أنه ناقش أمس السبت مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، وبرامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.

وعقب اللقاء الذي جرى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، قال باشاغا، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مصممون على المضي في تنفيذ هذه البرامج التي يجب أن تكون بتصميم محلي، وعلى نطاق وطني شامل، وبقيادة ليبية؛ لأجل أمن ورفاهية المواطنين».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
القيادة العامة: فتح الموانئ لنقل النفط المخزن فقط والإغلاق مستمر حتى تحقيق هذه ...
ليبيا
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط