غلق قسم النساء والولادة بمستشفى غدامس لعدم توافر أطباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 08:38 مساء
مستشفى غدامس العام. (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي درج، غلق قسم النساء والولادة بمستشفى غدامس العام، بسبب عدم توافر أطباء له.

وبحسب بيان للمجلس البلدي، فإن قسم النساء والولادة بالمستشفى لا يمكنه استقبال أي حالة من حالات الولادة سواء طبيعية أو قيصرية في الوقت الحالي، نظراً لاحتياجه لدكتورة نساء وولادة ودكتور جراحة إضافةً إلى دكتور تخدير.

وأضاف البيان أن مستشفى غدامس العام قدم طيلة السنوات الماضية، وما زال يقدم خدمات عدة في كل التخصصات الطبية والعلاجية لكل سكان المنطقة كاملة من غدامس إلى سيناون.

وبينما قدم المجلس البلدي الشكر للعاملين في المستشفى إدارةً وموظفين على ما قدموه ويقدمونه لأهالي بلدية درج وبلدية غدامس على حد السواء، طالب المواطنين بالبحث عن بديل إلى حين إشعار آخر.

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