انقطاع الكهرباء عن منطقة الزعرة شرق بني وليد جراء سرقة كوابل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 12 يوليو 2020, 08:30 مساء
كوابل مقطوعة. (الإنترنت)

أكد مصدر بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين في بني وليد، اليوم الأحد، سرقة كوابل كهرباء بمنطقة الزعرة شرق المدينة كانت تغذي عددا من أحياء ومنازل المنطقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عنها.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن عملية السرقة حدثت أثناء أوقات طرح الأحمال خلال فترات الليل المتأخرة على المدينة، والتي تجاوزت 10 ساعات يوميا.

وذكر المصدر أن شركة الكهرباء ببني وليد تفتقر إلى أقل الإمكانات من أجل استرجاع تلك الأسلاك المسروقة بسبب ضعف الأمن في المدينة، إضافة إلى انتشار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي زادت خلال فترات طرح الأحمال.

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