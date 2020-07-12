«التفتيش والمتابعة» بصحة الوفاق تطلب موافاتها باعتماد الترتيبات المالية في 2020 ومقترح ميزانية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 07:33 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت إدارة «التفتيش والمتابعة» بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، والخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، موافاتها بصورة ضوئية من اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 مع بيان التوزيع الداخلي لها.

واشترطت إدارة «التفتيش والمتابعة» وفق خطابها المذيّل باعتماد مديرها طارق الغوج، إرفاق صورة من مقترح الميزانية التقديرية لسنة 2020 والتي جرى مناقشتها مع وزارة المالية.

وعلى نحو متصل، طالبت إدارة التفتيش والمتابعة في ذات الخطاب، بموافاتها بمقترح الميزانية للعام المقبل، مرفق ببيان لأوجه صرفها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
نصف مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي إلى ليبيا
ليبيا
تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
البطالة.. أيادٍ عاطلة وطاقات مهدرة ورحلة البحث عن وظيفة تنتهي في «الأعمال الحرة»
ليبيا
البعثة الأممية تدين الاشتباكات في جنزور وتدعو حكومة الوفاق لنزع سلاح المجموعات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط