«التفتيش والمتابعة» بصحة الوفاق تطلب موافاتها باعتماد الترتيبات المالية في 2020 ومقترح ميزانية 2021

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت إدارة «التفتيش والمتابعة» بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، والخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، موافاتها بصورة ضوئية من اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 مع بيان التوزيع الداخلي لها.

واشترطت إدارة «التفتيش والمتابعة» وفق خطابها المذيّل باعتماد مديرها طارق الغوج، إرفاق صورة من مقترح الميزانية التقديرية لسنة 2020 والتي جرى مناقشتها مع وزارة المالية.

وعلى نحو متصل، طالبت إدارة التفتيش والمتابعة في ذات الخطاب، بموافاتها بمقترح الميزانية للعام المقبل، مرفق ببيان لأوجه صرفها.