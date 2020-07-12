السراج يطلب من سيالة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على اتفاقات دولية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة،«البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على بعض الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المكملة لها»، وفق الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي.

وقال القبلاوي عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد إن الاتفاقات التي طالب رئيس المجلس الرئاسي بالانضمام إليها «متعلقة باتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري واتفاقية أتاوا لحظر الألغام ضد الأشخاص والبروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب».

وأضاف القبلاوي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طالب أيضا وزارة الخارجية بالتنسيق الكامل في هذا الشأن مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة العام 2019 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4.