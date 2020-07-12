السراج يطلب من سيالة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على اتفاقات دولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 05:50 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة،«البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على بعض الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المكملة لها»، وفق الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي.

وقال القبلاوي عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد إن الاتفاقات التي طالب رئيس المجلس الرئاسي بالانضمام إليها «متعلقة باتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري واتفاقية أتاوا لحظر الألغام ضد الأشخاص والبروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب».

وأضاف القبلاوي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طالب أيضا وزارة الخارجية بالتنسيق الكامل في هذا الشأن مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة العام 2019 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
نصف مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي إلى ليبيا
ليبيا
تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
البطالة.. أيادٍ عاطلة وطاقات مهدرة ورحلة البحث عن وظيفة تنتهي في «الأعمال الحرة»
ليبيا
البعثة الأممية تدين الاشتباكات في جنزور وتدعو حكومة الوفاق لنزع سلاح المجموعات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط