سيالة ودي مايو يبحثان التطورات الميدانية والسياسية وملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 05:03 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الطاهر سيالة، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو. (الإنترنت)

بحث المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا، بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي.

وأضاف القبلاوي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد أن سيالة ودي مايو تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى ملف الهجرة غير القانونية وسبل التعاون بين البلدين والخطوات المتخذة من قبل حكومة الوفاق، والتي كان آخرها افتتاح مركز لمراقبة الهجرة في مالطا.

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وافتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس وزراء مالطا، في العاصمة فاليتا، يوم 6 يوليو الجاري مركزين للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها حكومة الوفاق والحكومة المالطية.

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