أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة

وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن وقف إطلاق النار في ليبيا مرهون بتراجع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر من سرت والجفرة.



وأضاف أن حكومة الوفاق لديها «تصميم على استئناف هجومها ضد ميليشيا حفتر في حالة لم تنسحب من الميناء الاستراتيجي سرت وقاعدة الجفرة التي بها أكبر نظام دفاع جوي في البلاد»، حسب تصريحات له نقلتها جريدة «تي آر تي» التركية، اليوم الأحد.

خطة روسية لوقف إطلاق النار

وأشار إلى أن بلاده قد تدعم أي هجوم لحكومة الوفاق بشروط مسبقة، «ما دام كان هذا الهجوم شرعيا ومنطقيا»، موضحا أن روسيا تقدمت بخطة اتفاق لوقف إطلاق النار في أثناء المحادثات مع تركيا التي جرت في اسطنبول الشهر الماضي، وبمواعيد وأوقات محددة، «لكن حكومة الوفاق الوطني أكدت ضرورة خروج حفتر من سرت والجفرة بعد مشاورة أنقرة لها، إذ أكدت ضرورة العودة إلى خطوط الاشتباك العام 2015».