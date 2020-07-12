بالصور.. تشغيل نظام الإطفاء الآلي بالغمر في محطة بئر الأسطى ميلاد

جانب من عملية تشغيل نظام الإطفاء الآلي بالغمر في محطة بئر الأسطى ميلاد. (شركة الكهرياء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تأهيل نظام الإطفاء الآلي بالغمر على محولات القدرة 400 كيلو فولت، و220 كيلو فولت، بمحطة بئر الأسطى ميلاد التي كانت خارج الخدمة منذ تاريخ تأسيس المحطة.

وأوضح بيان للشركة، اليوم الأحد، أن المحولات عددها 3 محولات 400 ك.ف و 3 محولات 220 ك.ف، مؤكدًا أنها حاليًا تحت حماية نظام الإطفاء الآلي، بعد أن تم إجراء التفتيش الفني والاختبارات التشغيلية وصيانة كافة الأعطال بها.

ولفتت الشركة إلى قيام سيارة إطفاء بغسل 3 محولات 400 ك.ف والعوازل الموجودة على مصدر التغذية، بمشاركة الكوادر الفنية بإدارة السلامة العامة رفقة الإدارة العامة لنقل الطاقة الكهربائية.

جانب من عملية تشغيل نظام الإطفاء الآلي بالغمر في محطة بئر الأسطى ميلاد. (شركة الكهرياء)

جانب من عملية تشغيل نظام الإطفاء الآلي بالغمر في محطة بئر الأسطى ميلاد. (شركة الكهرياء)

موظفون بشركة الكهرباء أثناء تشغيل نظام الإطفاء الآلي بالغمر في محطة بئر الأسطى ميلاد. (شركة الكهرياء)