شركة الكهرباء: وضع الشبكة «حرج جداً»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 02:10 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إن وضع الشبكة الكهربائية «حرج جداً».

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منذ بداية دخول الذروة الصيفية سُجل رفض العديد من المدن والمناطق الدخول في عملية طرح الأحمال اليدوي». وناشد المنشور «الجهات المختصة بوضع حلول جذرية لمشاكل الرفض والتعديات».

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أعلنت الشركة العامة للكهرباء توقف خمس وحدات توليد بمحطة جنوب طرابلس بسبب إشتعال النيران بالمكب الملاصق للمحطة، الذي يؤدي إلى إقفال مصفيات الهواء وخروج تلك الوحدات عن الخدمة.

 

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