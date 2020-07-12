الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 01:11 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأحد.

وبعد سلسلة انخفاضات سجلتها العملة الأميركية الأسبوع الماضي، صعد الدولار بفارق 21 قرشًا اليوم إلى 5.85 دينار مقابل 5.64 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الصعود الأكبر للعمليات الدولية اليوم من نصيب الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع بفارق 33 قرشًا، مسجلًا 7.28 دينار مقابل 6.95 دينار أمس.
كما ارتفع اليورو بفارق 31 قرشًا، مسجلًا 6.51 دينار مقابل 6.20 دينار أمس.

وارتفعت الليرة التركية على نحو أقل بفارق 3 قروش، مسجلة 0.85 دينار مقابل 0.82 دينار أمس، كما صعد الدينار التونسي إلى 2.06 دينار ليبي مقابل 1.98 دينار أمس، بفارق 8 قروش.

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