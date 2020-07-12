إجراءات عاجلة في سرت لمواجهة «كورونا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 12 يوليو 2020, 11:43 صباحا
مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا»، العميد جمال عطالله، اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الوباء، من بينها إغلاق ثلاث مصحات طبية خاصة إيوائية بالمدينة لمواجهة أي تداعيات متوقعة لانتشار فيروس «كورونا» بالمدينة.

جاء هذا الإجراء، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجه «كورونا»، عقب ظهور حالة مصابة بالفيروس قادمة من مدينة هون بالجفرة أمس. وأشار رئيس اللجنة الرئيسية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى إقفال مصحات سرت التخصصية، والغد، والخليج؛ لتعقيمها بالكامل ومن ثم إعطائها الإذن بإعادة استئناف عملها.

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ونوه إلى وقف جميع أنشطة الحلاقين والمقاهي والمطاعم ومزينات النساء والنوادي والمصايف، مع منع إقامة التجمعات بجميع أشكالها والمناسبات الاجتماعية والمآتم والأفراح.واستثنى القرار محلات بيع المواد الغذائية واللحوم والمياه والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات، بشرط التشديد في اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء، مع استثناء عمل الخدمات الصحية، والسجل المدني، والمصارف التجارية على أن تتخذ جميع التدابير الاحترازية الوقائية.

وفي وقت سابق اليوم كشفت مصادر اللجنة الطبية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، دخول حالة مصابة بالفيروس قادمة من منطقة الجفرة إلى العزل الطبي، بعد أن جرى اتخاذ الإجراءات بشأنها والتحاليل اللازمة وظهور نتائج الآشعة والتحاليل السريعة على الحالة المصابة.

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