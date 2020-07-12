الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (12 يوليو). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيًّا على أغلب مناطق الشمال.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى رطوبة عالية متوقعة على المناطق الساحلية، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون بين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 38 درجة مئوية.

الجفرة - سبها ۔ غات ۔ غدامس- الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.