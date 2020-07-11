وضع آلية توزيع الوقود على الأنشطة التجارية بمنطقة الخليج العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 10:31 مساء
اجتماع لمسؤولي بلدية أجدابيا في منطقة الخليج العسكرية, 11 يوليو 2020. (الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع اجدابيا - الواحات )

عُـقد، صباح اليوم، بقاعة اجتماعات منطقة الخليج العسكرية، اجتماع موسع انتهى بوضع آلية توزيع الوقود على الأنشطة التجارية بالمنطقة.

ووفق بيان الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا - الواحات اليوم، فإن الاجتماع عُـقد بحضور معاون منطقة الخليج العسكرية وعميد بلدية أجدابيا ومستشاره ومدير فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي الواحات، وممثلين عن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة والغرفة الأمنية المشتركة، ومدير مكتب التفتيش وحماية المستهلك والحرس البلدي أجدابيا ومدير الشؤون الإدارية والمالية بقطاع الصحة.

وناقش الاجتماع تنظيم آلية توزيع الوقود على الأنشطة التجارية بحيث يضمن عدم تهريبه أو ذهابه إلى جهات غير معروفة، وكذلك لضمان عدم نقص الوقود على المحطات الواقعة في نطاق بلدية أجدابيا وما جاورها.

وخلال الاجتماع تم الوصول إلى وضع آلية وخطة لضبط الوقود وأوجه دخوله وخروجه.

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