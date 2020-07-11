الجامعة العربية ترحب باستئناف تصدير النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 09:45 مساء
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت الجامعة العربية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة «القوة القاهرة» واستئناف عمليات تصدير النفط في عموم الأراضي الليبية.

وأثنى مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم، على الجهود الليبية والأممية والدولية التي أفضت إلى الوصول إلى هذه النتيجة، بما «يمكِّن من عودة عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين بشكل عادل، ويتسم بالشفافية».

وجدد المصدر دعوة الجامعة للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي والبنية النفطية للبلاد وإخراجها من التجاذبات السياسية والأمنية وبما يساهم في توظيفها لخدمة الاستقرار والتنمية لجموع الليبيين ويدفع بجهود الوصول إلى تسوية سياسية وطنية خالصة للأزمة الليبية.

خسائر الإقفالات النفطية تتجاوز 6.7 مليار دولار خلال 175 يومًا

وأعلنت مؤسسة النفط، أمس الجمعة، رفع حالة «القوة القاهرة» التي كانت أعلنتها في 18 يناير الماضي، عن كل صادرات النفط في ليبيا، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط ، السبت، خسائر الإقفالات النفطية بستة مليارات و738 مليونًا و228 ألف دولار خلال 175 يومًا من إغلاق حقول وموانئ النفط الذي بدأ في يناير الماضي، وذلك حسب إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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