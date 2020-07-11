تسليم 50 حقيبة طبية لمستشفى الحوادث بأبوسليم للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 09:05 مساء
شحنة إمدادات طبية مخصصة لمرافق صحية في مدينة هون، 18 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم السبت، تسليم 50 حقيبة للأطقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفى الحوادث في أبوسليم، في إطار مساعي فريق الرصد والتقصي التابع للبلدية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وتتضمن الحقائب لباسًا واقيًا كاملًا، إضافة إلى مستلزمات طبية وكمامات وقفازات لازمة للحماية من فيروس «كورونا» خلال التعامل مع حالات الاشتباه داخل المستشفى، حسب بيان منشور على صفحة بلدية أبوسليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتأتي هذه الخطوة في إطار «مساعي بلدية أبوسليم بدعم المرافق الصحية وفق الإمكانات المحدودة»، حسب البيان.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق سلمت في مايو الماضي شحنة معدات طبية إلى مركز أبوسليم لعلاج مصابي فيروس «كورونا» الجاري إنشاؤه بطرابلس، وتتكون الشحنة من مصنع لإنتاج الأكسجين الطبي ومحطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وأبواب ونوافذ ذات استعمال خاص بغرف عزل المرضى المصابين بأمراض تنفسية.

وارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 1389 إصابة بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 47 حالة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت من بينها العاصمة طرابلس 11 إصابة توزعت بواقع حالة جديدة وعشر لمخالطين.

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