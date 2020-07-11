رئيس المجلس التسييري يتفقد مراحل تنفيذ كورنيش طبرق

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية يتفقد موقع كورنيش طبرق, 11 يوليو 2020. (الإنترنت)

تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ظهر اليوم السبت، موقع كورنيش طبرق الذي يتم إنشاؤه بإشراف مكتب مشروعات البلدية.

وأفاد مدير مكتب مشروعات بلدية طبرق، المهندس ناصر شرح البال، «بوابة الوسط»، بأن المشروع سيغير ملامح المدينة بالكامل من حيث التصاميم والمتنفسات والحدائق، ويكون براحًا مناسبًا للعائلات والشباب لقضاء وقت مميز، بما يمتلكه من مقومات وموقع إستراتيجي مطل على البحر مباشرة.

وأضاف شرح البال، أن الشركة المنفذة للمشروع محلية متخصصة وتمتلك كافة الإمكانات لإنهاء المشروع في وقت قياسي، مضيفًا أن كورنيش طبرق «مشروع ترفيهي جمالي سيساهم في حماية البيئة، وتتخلله قنوات لتصريف مياه الأمطار أو أي فائض مائي، مما يساهم في القضاء على التلوث البيئي بحوض ميناء طبرق البحري».

يشار إلى أن عقد إنشاء الكورنيش تبلغ قيمته 4 ملايين دينار، وبطول 700 متر، وعرض 11 مترًا، على أن يجري تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال 180 يومًا.