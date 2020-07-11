خسائر الإقفالات النفطية تتجاوز 6.7 مليار دولار خلال 175 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 08:06 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (الإنترنت)

قدرت المؤسسة الوطنية للنفط ، السبت، خسائر الإقفالات النفطية بستة مليارات و738 مليونًا و228 ألف دولار خلال 175 يومًا من إغلاق حقول وموانئ النفط الذي بدأ في يناير الماضي، وذلك حسب إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأعلنت مؤسسة النفط، أمس الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة التي كانت ألنتها في 18 يناير الماضي، عن كل صادرات النفط في ليبيا، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وجاء ذلك عقب أسابيع من المفاوضات بين حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط، حسبما أعلنت مؤسسة النفط في 29 يونيو الماضي.

وفيما لاقى إعلان رفع «القوة القاهرة» عن كل صادرات النفط في ليبيا ترحيبًا من السفارات الفرنسية والأميركية والإيطالية إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت مؤسسة النفط أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتًا طويلًا «نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق».

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