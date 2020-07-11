6 توصيات لمواجهة فيروس «كورونا» في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 07:39 مساء
عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

خلص اجتماع عقدته بلدية الخمس، اليوم السبت، مع هيئة الاستشارات الطبية ورئيس لجنة مكافحة وباء «كورونا المستجد» والمكونات التنظيمية التابعة له إلى إصدار ست توصيات تهدف إلى مواجهة أي تداعيات متوقعة لانتشار فيروس «كورونا» في المدينة.

وتمثلت أولى التوصيات في فرض حظر تجول على المركبات الآلية داخل الحدود الإدارية للبلدية طيلة الـ24 ساعة لمدة أسبوع، مع السماح بالتجول على الأرجل من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً اعتبارًا من مساء اليوم السبت، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى استثناء الأعمال ذات الطبيعة الأمنية والصحية وأعمال النظافة والخدمات العامة للكهرباء والاتصالات، من هذا الحظر، كما أوصى بوقف ممارسة جميع الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم والنوادي والمصائف، وما يماثلها من أنشطة، مع منع إقامة التجمات بجميع أشكالها والمناسبات الاجتماعيه والمآتم والأفراح.

ويستثنى من قرار الإيقاف محال بيع المواد الغذائية، واللحوم والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية، كما تمت التوصية بتعليق الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات داخل البلدية، مع استثناء الخدمات الصحية والسجل المدني والمصارف التجارية، على أن تقوم باتخاذ جميع التدابير الوقائية.

كما أوصى الاجتماع بتوقف ممارسة شعائر صلاتي الفجر والجمعة في جميع المساجد الواقعة بنطاق البلدية خلال فترة الحظر.

وأعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وتفادي التجمعات والأماكن المزدحمة، وذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.

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