عقوب: الوضع الوبائي انتقل من مرحلة الاحتواء إلى الانتشار وسجلنا 30 بؤرة وبائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 04:36 مساء
اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، 11 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، اليوم السبت، إن الوضع الوبائي في ليبيا «انتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار»، لافتا إلى تسجيل «30 بؤرة وبائية» في عموم البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة مع اللجنة الطبية الاستشارية، لمناقشة تطورات الوضع الوبائي في البلاد، وأوضاع مراكز الحجر الصحي والعزل الطبي ولجان التقصي والرصد العامة في مواجهة الوباء، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وأعلن وزير الصحة إن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» بلغ 1389 حالة، منها 1011 حالة ما تزال نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 340 شخصًا، وتوفي 38 آخرين.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، إلى جانب أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وزير التعليم، الدكتور فوزي بومريز، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي، الدكتورة فاطمة الغالي، ووكيل الوزارة لشؤون التربية والتعليم الدكتور عبدالرحيم محمد البركي، ومقرر اللجنة العليا المقدم إبراهيم الرمالي، وعدد من المستشارين.

سعد عقوب خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، 11 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»
ليبيا
إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحدد 7 أغسطس موعدا للنطق بالحكم
عربى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن
دولى
109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط
ليبيا
هل يتجه لبنان إلى «الجحيم» في غياب دعم صندوق النقد؟
عربى
جريدة الوسط: تسريبات عن خيار «القبعات الزرق» في ليبيا
ليبيا
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»