عقوب: الوضع الوبائي انتقل من مرحلة الاحتواء إلى الانتشار وسجلنا 30 بؤرة وبائية

اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، 11 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، اليوم السبت، إن الوضع الوبائي في ليبيا «انتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار»، لافتا إلى تسجيل «30 بؤرة وبائية» في عموم البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة مع اللجنة الطبية الاستشارية، لمناقشة تطورات الوضع الوبائي في البلاد، وأوضاع مراكز الحجر الصحي والعزل الطبي ولجان التقصي والرصد العامة في مواجهة الوباء، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأعلن وزير الصحة إن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» بلغ 1389 حالة، منها 1011 حالة ما تزال نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 340 شخصًا، وتوفي 38 آخرين.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، إلى جانب أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وزير التعليم، الدكتور فوزي بومريز، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي، الدكتورة فاطمة الغالي، ووكيل الوزارة لشؤون التربية والتعليم الدكتور عبدالرحيم محمد البركي، ومقرر اللجنة العليا المقدم إبراهيم الرمالي، وعدد من المستشارين.

سعد عقوب خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، 11 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)