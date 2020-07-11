نصف مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 04:25 مساء
مقر البنك الأفريقى للتنمية. (أرشيفية: الإنترنت)

منح بنك التنمية الأفريقي مساعدات طارئة إلى ليبيا بنحو نصف مليون دولار لشراء معدات حماية شخصية مخصصة لمحاربة فيروس «كورونا المستجد»، وفق بيان صادر عن المصرف.

ووافق مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من أبيدجان (عاصمة كوت ديفوار) مقرًّا له، على منح منحة قدرها 480ألف دولار إلى ليبيا لشراء معدات وقاية شخصية ضرورية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، حسب البيان الذي نشر عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت.

وأوضح البنك أن المنحة المقدمة من صندوق الإغاثة الخاص ستساهم في خطة الاستجابة الوطنية الليبية لفيروس كورونا، وستعطي الأولوية للوقاية من العدوى ومكافحتها، وحماية المجتمعات وخاصة الأكثر ضعفا، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة.

وهذه المنحة تعتبر الأولى من نوعها منذ العام 2014 إلى ليبيا بموجب صندوق الإغاثة الخاص. وستتصل المساعدة المصرفية بتوفير معدات الوقاية الشخصية لاستخدامها في وحدات العناية المركزة وعلاج المرضى المصابين، كما يتم توزيع المعدات على المستشفيات المخصصة لعلاج المرضى المصابين بالفيروس، وسيتم تنفيذ إجراءات المساعدة من قبل مكاتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

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