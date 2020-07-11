تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 04:08 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 1389 إصابة بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 47 حالة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع 11 حالة في طرابلس بينها حالة جديدة والباقي لمخالطين، و15 حالة في سبها بواقع 10 حالات جديدة وخمس حالات مخالطة، إضافة إلى أربع حالات مخالطة في زليتن، وثماني حالات جديدة «جنسية غير ليبية» في الأصابعة.

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وسجل قصر الأخيار ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما سجلت مدينة بني وليد ثلاث حالات مخالطة، ومسلاتة حالة واحدة مخالطة، كما سجلت الخمس حالة مخالطة أيضًا، إلى جانب حالة مخالطة سجلتها النواحي الأربع.

ومن بين الإصابات 1389 بفيروس «كورونا المستجد»، هناك 1011 حالة نشطة و38 وفاة، فيما تعافي 340 شخصًا من الفيروس بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 33 حالة شفاء جديدة.

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