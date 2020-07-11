تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والحالات النشطة تتجاوز الألف

سحب عينة من نزيل بأحد مراكز الحجر الصحي في طبرق. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسلمه 629 عينة أمس الجمعة، من المختبرات الخاصة بكل من طرابلس وسبها ومصراتة وزليتن؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى أكثر من ألف حالة (1011 حالة).



وأوضح المركز في بيان اليوم السبت أنه تسلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 474 عينة، و68 عينة من مختبر فرع المركز في سبها، و8 عينات من مصراتة، و79 عينة من زليتن.



وأشار إلى أن 582 عينة جاءت نتيجتها سلبية، و47 إيجابية؛ 25 حالة جديدة، و22 حالة مخالطة، مؤكدا تماثل 33 حالة للشفاء.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 1389 إصابة، بينها 1011 حالة نشطة، و38 حالة وفاة، فيما تعافى 340 شخص من الفيروس منذ ظهوره في البلاد في شهر مارس الماضي.