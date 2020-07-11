جولة تفتيشية على محال المواد الغذائية في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 11:58 صباحا
جانب من الحملة التفتيشية لمركز الرقابة على الأغذية في جنزور. (الإنترنت)

واصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية نشاطاته في الرقابة على المحال التجارية والصيدليات والمراكز الصحية، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاءت آخر حملاته في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.

وقام المركز بجولة تفتيشية داخل بلدية جنزور استهدفت بعض الأسواق الغذائية أهمها، سوق ماجد للمواد الغذائية، وتم توجيه لهم بعض الملاحظات منها، أهمية الحفاظ على النظافة والتهوية والإضاءة والفصل بين المواد الغذائية ومواد التنظيف، مؤكدا أن السوق وجدت في حالة جيدة بشكل عام.

وأشار المركز إلى أن ثلاجات العرض وحفظ المواد الغذائية في المركز بحالة جيدة، لكن الشهادات الصحية للعاملين غير موجودة، فضلا عن استخدام ملون غذائي يحتوي على لون محظور (E102).

وتستمر السوق فى مزاولة النشاط، حسب المركز، الذي شدد على أنه سيتابع السوق بشكل دوري ومستمر.

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