«تسييري سرت» يعزي أسر 6 مواطنين غرقوا في شاطئ بالمدينة

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قدم المجلس التسييري لبلدية سرت، اليوم السبت، التعازي لجميع الأسر التي فقدت أبناءها غرقا بأحد شواطئ المدينة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، متمنيا لهم الصبر والسلوان.

ولقى ستة أشخاص مصرعهم غرقًا بأحد شواطئ سرت بينهم أم ونجلها، أمس الجمعة. وقال مصدر طبي بمستشفى سرت لـ«بوابة الوسط إن الضحايا ثلاث نساء ورجلان وطفل.

وأرجع المصدر سبب الحادث إلى أن «بعض الشواطئ التي يلجأ إليها المواطنون هروبا من حر الصيف، هي شواطئ مفتوحة، وغير محروسة، ولا تتوافر بها وحدات الإنقاذ البحرى».

وحسب المصدر، فإن الضحايا هم: علي ميلاد اسكوت المعداني وعلي ميلاد المسلاتي وعبدالرؤوف ناصر الزروق وأرملة ناصر الزروق وسارة حسن الأحول المعداني وسالمة أبومعيز.