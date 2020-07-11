محطة لملودة تعود على الشبكة بعد توقف ثماني سنوات

محطة كهرباء لمودة. (وال)

أعلنت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، ربيع خليفة، الجمعة، عودة محطة لملودة على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بعد توقفها عن العمل بشكل كامل لفترة دامت ثماني سنوات.



وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الكهرباء إن فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء قامت بتشغيل الوحدة الثالثة بالمحطة التي تعمل بنظام الوقود الخفيف بقدرة إنتاجية 25 ميجاوات، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال».



وأوضح أن لمحطة لملودة دور استراتيجي مهم في استقرارية الشبكة الكهربائية بمناطق الجبل الأخضر، لتوسطها منطقة الحبل، مؤكدًا أن عودة المحطة على الشبكة مهم جدًا خصوصًا خلال فصل الشتاء المقبل، متوقعًا أن تسهم في تحسين الجهد وتقليل الاختناقات بشبكة الجهد المتوسط وعلى محولات محطة شحات «220/66 ك.ف».



وقال خليفة إن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تعمل خلال هذه الأيام على إعادة تفعيل وتشغيل محطة لملودة بشكل كامل حيث سيتم توريد وتركيب وحدتين غازيتين داخل المحطة بقدرة إنتاجية تقدر 100 ميجاوات .