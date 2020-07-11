مصرع 6 أشخاص غرقا بأحد شواطئ سرت

حادث غرق, (صورة تعبيرية : الإنترنت)

لقى ستة أشخاص مصرعهم غرقًا بأحد شواطئ سرت بينهم أم ونجلها، الجمعة، حسبما أفاد مصدر طبي بمستشفى سرت لـ«بوابة الوسط».

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته إن الضحايا هم ثلاث نساء ورجلين وطفل، مرجعًا سبب الحادث إلى أن «بعض الشواطئ التي يلجأ اليها المواطنون هروبا من حر الصيف، هي شواطيء مفتوحة، وغير محروسة، ولا تتوفر بها وحدات الإنقاد البحرى».

وحسب المصدر فإن الضحايا هم:

- على ميلاد اسكوت المعداني

- على ميلاد المسلاتي

- عبد الرؤوف ناصر الزروق

- أرملة ناصر الزروق

- سارة حسن الأحول المعداني

- سالمة أبومعيز