شفاء طبيب يعمل بمستشفى الهواري ببنغازي من فيروس «كورونا»

مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام في بنغازي، الجمعة، شفاء أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور عبدالله البلعزي، من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعدما ظهرت نتيجة تحليل عينته سلبية.



وتقدمت إدارة المستشفى بتهانيها إلى الدكتور البلعزي، لافتة إلى تعرضه للإصابة خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تواجده بمستشفى امحمد المقريف أجدابيا لتقديم الخدمات الطبية لأحد المصابين بالفيروس، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي قت سابق الجمعة، أعلن مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، شفاء سبع حالات من فيروس «كورونا المستجد» بعدما ظهرت نتائح تحاليها المخبرية سلبية، ولفت إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي عدد الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 22 حالة، فيما لا يزال يتواجد بقسم الآيواء بالمستشفى 33 مصابًا بالفيروس.