شفاء طبيب يعمل بمستشفى الهواري ببنغازي من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 12:12 صباحا
مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام في بنغازي، الجمعة، شفاء أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور عبدالله البلعزي، من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعدما ظهرت نتيجة تحليل عينته سلبية.

وتقدمت إدارة المستشفى بتهانيها إلى الدكتور البلعزي، لافتة إلى تعرضه للإصابة خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تواجده بمستشفى امحمد المقريف أجدابيا لتقديم الخدمات الطبية لأحد المصابين بالفيروس، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا مستشفى الهواري ببنغازي يعلن شفاء 7 حالات من «كورونا»

وفي قت سابق الجمعة، أعلن مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، شفاء سبع حالات من فيروس «كورونا المستجد» بعدما ظهرت نتائح تحاليها المخبرية سلبية، ولفت إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي عدد الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 22 حالة، فيما لا يزال يتواجد بقسم الآيواء بالمستشفى 33 مصابًا بالفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحدد 7 أغسطس موعدا للنطق بالحكم
عربى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن
دولى
109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط
ليبيا
هل يتجه لبنان إلى «الجحيم» في غياب دعم صندوق النقد؟
عربى
جريدة الوسط: تسريبات عن خيار «القبعات الزرق» في ليبيا
ليبيا
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
العدد 242 من «الوسط»: خيار القبعات الزرقاء .. ولدغ العقارب في الجنوب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إحراق تمثال لميلانيا ترامب في مسقط رأسها سلوفينيا