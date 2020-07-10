وزير خارجية توغو يهنئ سيالة لمناسبة استئناف صادرات النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 10:42 مساء
سيالة (يمين) ونظيره التوغولي. (خارجية الوفاق)

أطلع وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الجمعة، وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، على تطورات الأوضاع في ليبيا، فيما هنأه الوزير التوغولي بمناسبة استئناف تصدير النفط، متمنيًا عودة الاستقرار لكامل ليبيا قريبًا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع سيالة مع نظيره التوغولي، أكد خلاله تحسن الأوضاع على الأرض «بعد نجاح قوات الوفاق والقوات المساندة لها في دحر المعتدي ومرتزقته»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار سيالة إلى أن «عمليات تطهير المفخخات والألغام وإزالتها تسير على قدم وساق، وأن سكان العاصمة طرابلس بدأوا يعودون لبيوتهم التي تم تطهيرها» معبرًا عن تطلع حكومته للمضي قدمًا بتنفيذ مخرجات مسار برلين، فيما هنأ الوزير التوغولي سيالة «باستئناف تصدير النفط لصالح كل الليبيين متمنيا عودة الاستقرار لكامل ليبيا في القريب».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط صباح الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عملها، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، لكنها أشارت إلى أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتًا طويلًا «نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي».

ولاقى إعلان المؤسسة ترحيبًا واسعًا من سفارات أميركا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

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