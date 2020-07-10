مستشفى الهواري ببنغازي يعلن شفاء 7 حالات من «كورونا»

مقر مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، شفاء سبع حالات من فيروس «كورونا المستجد» بعدما ظهرت نتائح تحاليها المخبرية سلبية.

ولفت يوسف في بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا الإعلان يرفع إجمالي عدد الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 22 حالة، فيما لا يزال يتواجد بقسم الآيواء بالمستشفى 33 مصابًا بالفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشفى الهواري العام في بنغازي أنه استقبل في المجمل 54 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» منذ اكتشاف الفيروس في المدينة، لافتًا إلى شفاء 14 حالة بعدما تلقت الرعاية الطبية اللازمة، معلنًا تواجد 40 مصابًا في قسم الإيواء.