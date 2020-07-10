بالصور.. شركة الواحة للنفط تعلن استئناف الإنتاج بكافة المواقع التابعة

أحد المواقع التابعة لشركة الواحة للنفط, (صفحة الشركة على فيسبوك)

استأنفت شركة الواحة للنفط اليوم، عمليات الإنتاج بكافة المواقع التابعة لها بالحقول والميناء مع محاولة التغلب علي المصاعب والعراقيل الفنية المترتبة علي التوقف خلال الفترة الماضية.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن استئناف العمل جاء وفقاً لإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوى القاهرة.

وبحسب البيان، فإن رئيس لجنة الإدارة بالشركة أكد ضرورة استكمال الخطط الهندسية الموضوعة سابقا، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأداء الأعمال في الوقت المحدد، ما يحقق رغبة شركة الواحة لرفع صادراتها مجددا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة «كريتي باستيون» أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

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وستستغرق زيادة الإنتاج التدريجية وقتا طويلا «نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أحد المواقع التابعة لشركة الواحة للنفط, (صفحة الشركة على فيسبوك)

أحد المواقع التابعة لشركة الواحة للنفط, (صفحة الشركة على فيسبوك)

أحد المواقع التابعة لشركة الواحة للنفط, (صفحة الشركة على فيسبوك)

أحد المواقع التابعة لشركة الواحة للنفط, (صفحة الشركة على فيسبوك)

أحد المواقع التابعة لشركة الواحة للنفط, (صفحة الشركة على فيسبوك)

أحد المواقع التابعة لشركة الواحة للنفط, (صفحة الشركة على فيسبوك)