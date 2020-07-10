قسم العزل بزليتن يستقبل حالة تعاني من التهاب رئوي جراء إصابتها بـ«كورونا»

مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلن قسم العزل بزليتن استقباله، اليوم الجمعة، حالة تعاني من التهاب رئوي جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

وأصدر المجلس البلدي زليتن، أمس الخميس، قرارًا يحظر على المواطنين داخل الحدود الإدارية للمدينة الانتقال والتجول على جميع الطرقات لمدة سبعة أيام، اعتبارًا من مساء الخميس، وذلك على مدى الـ24 ساعة؛ درءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا المستجد»، مع السماح للحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي تقدرها الجهات الضبطية.

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والأربعاء، أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، غلق مداخل ومخارج منطقة كعام، على خلفية إعلانها منطقة موبوءة على خلفية تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد» فيها.