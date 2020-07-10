شركة الكهرباء تعلن إعادة بناء الشبكة ودخول أغلب وحدات التوليد للخدمة

شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نجاح مهندسيها وفنييها في إعادة بناء الشبكة ودخول أغلب وحدات التوليد على الشبكة الكهربائية.

وناشدت الشركة، في بيان اليوم، الجهات الأمنية وعمداء البلديات باتخاذ تدابير عاجلة لحماية محطات التحويل بالمناطق من التعديات المستمرة عليها.

وأخلت الشركة مسؤوليتها من حدوث انهيار في الشبكة في حالة تكرار الدخول لمحطات التحويل وإرجاع الأحمال بالقوة، ورفض بعض المدن والمناطق الدخول في عملية طرح الأحمال، «وأن يكون إظلام الليلة الماضية درسا يستفاد منه بضرورة تعاون وتعاضد وتآزر الجميع للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية».