وصول 400 مواطن من العالقين في مصر إلى طبرق عبر منفذ امساعد البري

وصول مواطنين ليبيين عالقين في مصر إلى طبرق عبر منفذ امساعد البري, 9 يوليو 2020. (الإنترنت)

وصل مساء أمس الخميس لبلدية طبرق عبر منفذ امساعد البري، 400 مواطن ليبي عالق بمصر.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، اليوم الجمعة لـ«بوابة الوسط»، إن فندقي دار السلام وباب طبرق استقبلا 400 مواطن ليبي كانوا عالقين في مصر، وهم من بلدية طبرق والبلديات المجاورة، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الطبية والأمنية بالخصوص.

في سياق متصل كشف فؤاد، عن وصول ستة مواطنين من طبرق كانوا عالقين في بنغازي، بعد التنسيق مع اللجان العاملة بالمنفذ، وتم وضعهم أيضا في الحجر الصحي في فنادق طبرق، وسوف يصل بقية العالقين خلال الأسبوع الجاري.

وتابع فؤاد أن بلديات طبرق وبئر الأشهب وامساعد قامت بتسجيل مواطنيها الأيام الماضية، وسوف يصلون طبرق قبل عيد الأضحى المبارك.

وصول مواطنين ليبيين عالقين في مصر إلى طبرق عبر منفذ امساعد البري, 9 يوليو 2020. (الإنترنت)

وصول مواطنين ليبيين عالقين في مصر إلى طبرق عبر منفذ امساعد البري, 9 يوليو 2020. (الإنترنت)

وصول مواطنين ليبيين عالقين في مصر إلى طبرق عبر منفذ امساعد البري, 9 يوليو 2020. (الإنترنت)