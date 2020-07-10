بالصور: تجهيز مواد غذائية لأهالي كعام بعد غلق المنطقة لمكافحة «كورونا»

متطوعون لتوزيع مواد غذائية على أهالي منطقة كعام، 9 يوليو 2020، (بلدية زليتن)

بدأت اللجنة المشكلة من المجلس البلدي زليتن تجهيز سلع غذائية ومواد تنظيف لدعم أهالي كعام؛ ما يمكنهم من البقاء في منازلهم في ظل فرض حجر صحي على المنطقة.

وشكل المجلس البلدي لجنة من مختار محلة كعام وأعيان المنطقة لتسهيل عملية توزيع تلك المساعدات على الأهالي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

يذكر أن لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» بالبلدية قررت يوم الأربعاء الماضي، غلق مداخل ومخارج منطقة كعام، التي أعلنت منطقة موبوءة إثر تسجيل 18 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بها، إضافة إلى حالتي وفاة.

كما أصدر المجلس البلدي زليتن، قرارا يحظر على المواطنين داخل الحدود الإدارية لمدينة زليتن الانتقال والتجول على جميع الطرقات لمدة سبعة أيام، اعتبارا من مساء أمس وذلك على مدى الـ24 ساعة؛ درءا لأي تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح للحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي تقدرها الجهات الضبطية.

مواد غذائية مخصصة لأهالي كعام

مواد تنظيف لمساعدة الأهالي

مخزن لتجميع المساعدات المخصصة لكعام في مدينة زليتن