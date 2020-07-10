«مكافحة الأمراض»: 74 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وحالتي وفاة إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وقال المركز في البيان رقم «125» والمنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تسلم 764 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 690 عينة بينها حالة شفاء، وإيجابية 74 عينة موزعة بواقع 32 حالة جديدة 35 حالة لمخالطين وسبع حالات لعائدين من مصر.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 387 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و131 من مختبر فرع المركز سبها، و137 من مختبر فرع المركز مصراتة، و91 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و18 من مختبر طرابلس الجامعي.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 1342 إصابة بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافي 307 أشخاص من الفيروس منذ ظهوره في البلاد في شهر مارس الماضي.