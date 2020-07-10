إرسال 25 عينة اشتباه «كورونا» في بني وليد إلى «مكافحة الأمراض» بطرابلس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 10 يوليو 2020, 12:19 صباحا
عناصر من فريق الرصد والتقصي ببني وليد أثناء تحليل اختبارات أولية للكشف عن «كورونا» في المدينة، 21 يونيو 2020. (الإنترنت)

قال عضو الفريق الطبي التابع للجنة إدارة أزمة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية بني وليد، محمد صالح، إن الفريق أرسل 25 عينة إلى المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس.

وأوضح صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس، أن اللجنة لازالت تنتظر نتائج العينات، مطالبًا جميع المواطنين بتوخي الحذر خلال نقل بعض الأخبار التي بدورها تؤثر على سير الحياة بالمدينة.

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ولفت إلى تواصل اللجنة مع الحالات المصابة بفيروس «كورونا» ببني وليد، وعزلهم بمنازلهم، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة ولايعانون أعراض حادة بسبب الفيروس.

يشار إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببني وليد أجرى نهاية يونيو الماضي، 31 اختبارًا لمواطنين، ضمن خطة مسح عشوائي تهدف إلى تقييم الوضع الوبائي في البلدية، حسب تصريح لعضو الفريق محمد صالح، إلى «بوابة الوسط».

وقال صالح آنذاك إن عملية أخذ العينات العشوائية تأتي كخطوة أولى لخطة فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لتقييم الوضع الوبائي في البلدية ، موضحًا أنه حال الاشتباه بأي حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» عن طريق الاختبار الأولي الذي يقوم به الفريق، سيتم الانتقال إلى الخطوة الثانية التي تتمثل في أخذ عينة من الأنف أو البلعوم وفحصها عن طريق جهاز PCR بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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