دخول 3 وحدات بمحطتي الرويس وجنوب طرابلس على الشبكة الكهربائية

الوحدة الثانية في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر الخميس، إعادة تشغيل الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الرويس الغازية، والوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس، ودخولها جميعًا على الشبكة الكهربائية، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل الوحدة الأولى الغازية في محطة الرويس، والوحدة الثالثة في محطة أوباري الغازية، والوحدة الثانية الغازية بمحطة مصراتة ودخولهم على الدورة المزدوجة للشبكة الكهربائية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الشركة البدء في بناء الشبكة الكهربائية بعد حدوث إظلام تام في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى؛ جراء إرجاع الأحمال بالقوة في بعض محطات التحويل.