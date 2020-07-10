رصد مخالطين لمصابين بفيروس «كورونا» في بنغازي بمعونة الأمن

جانب من رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن، 30 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، الخميس، رصد عدة حالات مخالطة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في بعض مناطق بنغازي وذلك بمعونة رجال النجدة وهيئة السلامة والوطنية وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وقالت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية، والقيام بأعمال التطهير، إضافة إلى أخذ العينات من بعض الحالات المخالطة عن طريق فريق سحب العينات بالغرفة وذلك لأول مرة.

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يشار إلى اضطرار إدارة الخدمات الصحية في بنغازي في 25 يونيو، إلى الاستعانة برجال الأمن من أجل الوصول إلى أحد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، حيث تمكن قسم النجدة من تحديد سكن مصاب لم تتمكن الإدارة من الاتصال به، ونقله إلى مستشفى الهواري العام، وحصر المخالطين وجلبهم لقسم العزل في مركز بنغازي الطبي.

وفي الأول من يوليو الجاري أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي رصد حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تعود إلى عامل مصري الجنسية، وتسليمها لمركز بنغازي الطبي.