الحضيري يتسلم رسميا مهام منصبه مديرا لأمن مزدة خلفا لخواجة

صورة لأحياء ببلدة مزدة. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مدير أمن مزدة الجديد، عقيد فتحي الحضيري مسعود اليوم الخميس، رسمًيا مهام منصبه من المدير السابق، عقيد مسعود خواجة، وذلك بحضور مديري الإدارات المختلفة بالمديرية.

ودعا مدير أمن مزدة، المنحدر من مدينة بني وليد، إلى المجاهرة بالأمن وإعادة افتتاح مركز شرطة مزدة المغلق منذ ثورة 17 فبراير 2011، وذلك بعد صيانته بشكل شامل.

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وكُلف الحضيري بقرار من وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وذلك بعد ازدواجية تبعية إدارية بين حكومتي الوفاق والموقتة.

وشهدت مزدة في 28 مايو الماضي مجزرة راح ضحيتها حوالي 30 وإصابة 11 آخرين، ممن يسمون بالمهاجرين غير الشرعيين، في عملية انتقامية، إثر مقتل مهرب بشر معروف في البلدة، يدعى، يوسف محمد عبدالرحمن على يد بعض هؤلاء المهاجرين، حسبما روى شاهد عيان تفاصيل المجزرة لـ«بوابة الوسط».