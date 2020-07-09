شركة الكهرباء: إظلام تام في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية

شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، حدوث إظلام تام على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية؛ بسبب إرجاع الأحمال في بعض المحطات بالقوة، منها محطة تحويل شرق طرابلس «220 ك ف» ومحطة تحويل بئر الأسطى ميلاد «220 ك ف».

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ذلك سبب «انخفاضا في التردد أدى إلى حدوث الإظلام»، وذكرت بتحذيرها عديد المرات من الآثار السلبية للدخول لمحطات التحويل وإرجاع الأحمال بالقوة.

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر فني لـ«بوابة الوسط» بحدوث إظلام تام بمنطقة الجنوب الليبي، جراء خروج محطة أوباري الغازية عن العمل. وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه سبب المشكلة إلى عدم التزام بعض المناطق ببرنامج طرح الأحمال الذي أعلنت عنه الشركة العامة للكهرباء.

كما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في بني وليد، بتسجيل إظلام تام بأنحاء المدينة كافة.

يشار إلى مطالبة المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، في 2 يوليو الجاري، القوات التابعة لحكومة الوفاق بحماية 11 محطة تحويل، بالمناطق التي تواجه فيها الشركة صعوبات في تنفيذ برنامج طرح الأحمال، نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون.