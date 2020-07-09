بالصور.. افتتاح أقسام ووحدات علاجية بمستشفى «الجلاء» للولادة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 11:10 مساء
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، خلال الافتتاح، 9 يوليو 2020. (صحة الوفاق)

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، عددًا من الأقسام والوحدات العلاجية بمستشفى «الجلاء» للنساء والولادة بطرابلس، بعد انتهاء أعمال صيانته وتجهيزه، ضمن أعمال الصيانة الشاملة التي يشهدها مبنى المستشفى.

وشملت الأقسام والوحدات التي جرى افتتاحها بحضور مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة، الطاهر عبدالعزيز سليمان، المختبر الطبي، والطابق الأرضي، وقسم الإيواء بالطابق الرابع، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وجرى تجهيز قسم الإيواء بالطابق الرابع تجهيزًا كاملًا بسعة إجمالية تبلع 45 سريرًا، خصصت عشرة منها لإيواء حالات مرض السكر، إضافة إلى صيانة وتجهيز المطبخ المخصص لإعداد الوجبات وحجرة التمريض وحجرة كشف تحوي جهازًا لتخطيط نبض وحركة الجنين، وجهاز موجات فوق صوتية، حسب البيان.

فيما يتكون الطابق الأرضي الذي تمت صيانته، من حجرتي عمليات، وصالة للولادة الطبيعية بسعة أربعة أسرّة، وحجرة ملاحظة، وغرفة عناية فائقة بسعة سريرين، وتضمنت أعمال التجهيز توفير جميع التجهيزات الطبيّة اللازمة من أجهزة ومعدات وأثاث طبي. كما شهد كل من قسمي الإيواء بالطابقين السادس والخامس أعمال صيانة جذرية وتجهيزًا كاملًا بإجمالي سعة سريرية تبلغ 90 سريرًا.

وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، خلال الافتتاح، 9 يوليو 2020. (صحة الوفاق)
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، خلال الافتتاح، 9 يوليو 2020. (صحة الوفاق)
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، خلال الافتتاح، 9 يوليو 2020. (صحة الوفاق)
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