إظلام تام بالمنطقة الجنوبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 09 يوليو 2020, 09:26 مساء
فنيو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة لمحطة بالمنطقة الجنوبية. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أفاد مصدر فني لـ«بوابة الوسط» بحدوث إظلام تام بمنطقة الجنوب الليبي، مساء اليوم الخميس، جراء خروج محطة أوباري الغازية عن العمل.

وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه سبب المشكلة إلى عدم التزام بعض المناطق ببرنامج طرح الأحمال الذي أعلنت عنه الشركة العامة للكهرباء.

وتشهد مدن الجنوب أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث ينقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر، ولمدد تصل إلى ساعات طويلة.

يشار إلى مطالبة المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، في 2 يوليو الجاري، القوات التابعة لحكومة الوفاق بحماية 11 محطة تحويل، بالمناطق التي تواجه فيها الشركة صعوبات في تنفيذ برنامج طرح الأحمال، نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون.

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